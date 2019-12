Ranking UEFA, Inter 26ª. Una buona notizia per il 2020 e un messaggio

Il ranking UEFA, alla fine della fase a gironi di Champions League ed Europa League, è positivo per l’Inter. I nerazzurri stanno faticosamente provando a risalire, dopo i tanti anni senza coppe europee, e per il 2020 c’è una notizia positiva.

LA CHIUSURA – L’Inter, conclusa la fase a gironi di Champions League ed Europa League, è al ventiseiesimo posto stagionale nel ranking UEFA stagionale. I nerazzurri hanno conquistato nove punti, così definiti: quattro per la partecipazione al Gruppo F di Champions League, due ciascuno per le vittorie contro Borussia Dortmund e Slavia Praga e uno per il pari coi cechi all’esordio. Purtroppo è mancato il bonus, che sarebbe arrivato in caso di qualificazione agli ottavi (altri quattro punti), ma la speranza è di continuare a farne tanti in Europa League. Questo perché, andando avanti nel torneo, crescerebbe ulteriormente il ranking UEFA e l’Inter potrebbe essere in una fascia migliore in caso di qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. C’è una possibilità, però, di finire in prima fascia: “basterebbe” vincere l’Europa League o la Serie A…

LA CRESCITA – Nel ranking UEFA globale, quello che conta i risultati nelle ultime cinque stagioni di coppe europee, l’Inter è cinquantaquattresima. Ventotto i punti, gli altri sono i quindici nella scorsa stagione e i quattro nell’imbarazzante 2016-2017. La notizia positiva per i nerazzurri è che, al termine di questa stagione, si scaleranno i punti del 2015-2016. Lì l’Inter non era nelle coppe europee, perciò non perderà punteggio a differenza di tante squadre: c’è la possibilità di salire ancora, ma servirà un 2020 da protagonisti. Ossia senza snobbare l’Europa League, che porta due punti a vittoria, uno per ogni pareggio (anche in caso di partita decisa ai rigori) e uno bonus per ogni turno superato. Il messaggio per l’Inter 2020 è lanciato.