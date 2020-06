Vidal: “Barcellona, voglio sentirmi importante! Boca Juniors? Un sogno”

Condividi questo articolo

Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona richiesto da Antonio Conte per la sua Inter, intervistato da ESPN Chile ha detto la sua riguardo la sua attuale esperienza in Spagna e il sogno Boca Juniors.

PRESENTE E FUTURO – Arturo Vidal parla della sua esperienza al Barcellona e del suo futuro, con il “sogno” Boca Juniors: «Voglio sentirmi importante a Barcellona, in altre squadre con altri allenatori il modo di giocare era diverso. Qui ho avuto due tipi di allenatori che hanno avuto una mentalità diversa, come si dice qui “DNA Barcellona”, ma io nella mia vita ho sempre dimostrato di poter giocare con qualsiasi tipo di calcio. Uno ha bisogno di fiducia da parte dell’allenatore per sentirsi importante, ed è quello che sto cercando. Futuro al Boca Juniors? Sappiamo tutti cos’è il Boca in Argentina, non ho mai avuto la fortuna di giocare alla Bombonera o a Colo Colo: sarebbe un sogno. Ho una squadra preferita per ogni paese: in Argentina il Boca Junior, in Brasile il Flamengo».

Fonte: ESPN Chile.