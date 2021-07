Vecino-Napoli, Inter verso il no. Ma non c’entra l’infortunio di Gagliardini – SI

Si è parlato tanto di Vecino al Napoli, accostamento facile visto che ai partenopei è andato Spalletti. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ritiene però che l’Inter difficilmente lo lascerà andare, e non per l’infortunio di Gagliardini (vedi articolo).

NON SI SVENDE – Matias Vecino è appena rientrato dalle vacanze, e ha anche saltato l’amichevole Inter-Crotone non essendo (inevitabilmente) ancora in forma. L’uruguayano, reduce da un anno segnato dall’infortunio, proverà a tornare a un buon minutaggio in stagione. Sulle voci che lo accostano al Napoli il giornalista Alfredo Pedullà è netto: «L’Inter non lo dà in prestito con diritto di riscatto. E per ora il Napoli non prende se non in prestito con diritto di riscatto. Vecino sicuramente è un profilo che può piacere, ma l’Inter non lo cede in prestito con diritto di riscatto».