VIDEO – Inter-Crotone 6-0, gol e highlights della partita amichevole

Inter-Crotone 6-0 è stata la seconda amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Suning Training Centre di Appiano Gentile.



A TENNIS – Inter-Crotone 6-0 nella seconda amichevole precampionato. Dopo gli allenamenti congiunti con Pro Vercelli e Pergolettese l’Inter aumenta il livello dell’avversario, ma dilaga lo stesso. Contro il Crotone, appena retrocesso in Serie B, il grande protagonista del tardo pomeriggio ad Appiano Gentile è Hakan Calhanoglu: un gol e ben tre assist. Il primo da corner al 10′ per Martin Satriano, che di testa firma la sua nona rete nel precampionato. Il secondo al 22′ per Federico Dimarco, che parte in progressione e col sinistro batte sul suo palo Marco Festa. Poi il turco fa in proprio e cinque minuti più tardi va da solo metà campo palla al piede per poi segnare dal limite. Dopo l’intervallo entra Romelu Lukaku, ma la ripresa di Inter-Crotone vede altri tre marcatori (sempre tutti diversi). Andrea Pinamonti, che nel primo tempo aveva colpito un palo, si riscatta al 56′ con un diagonale angolato rasoterra (ancora imbeccato da Calhanoglu!). Due minuti dopo tocca a Stefano Sensi, subentrato, incrociare col destro a seguito di un rimpallo su Marcelo Brozovic. E proprio il croato chiude il set al 65′, su bell’invito spalle alla porta di Lukaku. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Crotone dal canale ufficiale YouTube della società.