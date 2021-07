Keita ‘rimandato’ ad agosto, ma fattibile. Lautaro Martinez resta all’Inter – Sky

Keita è da qualche settimana di nuovo fra i nomi segnalati per l’Inter, complice le parole del suo agente Pastorello. Dopo aver parlato di Nandez (vedi articolo) il giornalista Fabrizio Romano, su Sky Sport 24, si sposta sull’attacco. Confermatissimo Lautaro Martinez.

TRASFERIMENTI RIMANDATI – Questi giorni vedranno l’Inter attiva sul mercato, ma non in attacco. Fabrizio Romano è sicuro: «Un’altra punta? Al momento no. Ribadiamo che comunque l’intenzione è di tenere Lautaro Martinez, si è parlato dell’Atlético Madrid ma senza sviluppi. Come quarta punta c’è Andrea Pinamonti, ma l’idea dell’Inter è di sfruttare qualche opportunità negli ultimi giorni. Teniamo il nome di Keita Baldé Diao, che all’Inter ci ha già giocato. Non c’è ancora una trattativa, ma può diventare una pista da seguire».