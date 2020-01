Vecino ai saluti, Inter non chiude il mercato! Idea Kucka: il punto – TMW

Vecino ha sciolto le riserve e il trasferimento all’Everton si avvicina (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “Tutto Mercato Web”, se l’uruguaiano dovesse partire l’Inter potrebbe puntare su Kucka del Parma. Di seguito i dettagli

ADDIO – Matias Vecino è vicinissimo a salutare l’Inter, con l’Everton pronto a rilanciare per accontentare il club nerazzurro. La prima offerta degli inglesi è stata di 14 milioni, l’Inter vorrebbe chiudere almeno a 20.

RIMPIAZZO – Se l’affare dovesse andare in porto, l’Inter ha intenzione di prendere subito un rimpiazzo per non andare in riserva a centrocampo. Il nome last minute potrebbe essere quello di Juraj Kucka, per il quale ci sono stati alcuni contatti in settimana. L’affare non è impossibile visti i buoni rapporti con il Parma.