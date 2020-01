Radu rientra dal Genoa e va subito via? Agente in sede all’Inter

Radu ha perso il posto al Genoa un mese fa, complice il ritorno di Perin in rossoblù. Il suo agente, Damiani, è appena arrivato in sede all’Inter ed è presumibile che si possa discutere del trasferimento del portiere rumeno.

INCONTRO – In attesa di Christian Eriksen spunta Oscar Damiani. Appuntamento in sede all’Inter per il noto agente, come fa sapere l’inviato di Inter-News.it Crescenzo Greco. Damiani, fra gli altri, ha come assistito Ionut Andrei Radu, che dall’inizio del 2020 ha giocato soltanto in Coppa Italia contro il Torino tre settimane fa. Il portiere ha perso il posto dopo il ritorno al Genoa di Mattia Perin, e già nelle scorse settimane si è parlato di un suo immediato rientro all’Inter, proprietaria del cartellino, per girarlo altrove (vedi articolo). Negli ultimi giorni è spuntato fuori il Nizza, che gli darebbe la possibilità di giocare in Ligue 1: nel corso del pomeriggio possibili ulteriori aggiornamenti in tal senso. Damiani, oltre che di Radu, è agente anche di Lucien Agoumé.

Fonte: Inter-News.it – Crescenzo Greco