UFFICIALE – Inter, esperienza in Serie D per Bagheria: il comunicato

Fabrizio Bagheria, giovane di proprietà dell’Inter, dopo l’esperienza in Serie C alla Pro Sesto, è pronto a una nuova esperienza ma in Serie D.

ANCORA SERIE C – La Recanatese, squadra che milita in Serie D, con una nota ha comunicato di aver ingaggiato il giovane portiere 2001 dell’Inter, Fabrizio Bagheria: “Completiamo la squadra dei portieri giallorossi con Fabrizio Bagheria, portiere classe 2001 proveniente dall’Inter”.