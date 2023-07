UFFICIALE – Gagliardini è un nuovo giocatore del Monza: il comunicato

Roberto Gagliardini è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Arriva l’annuncio ufficiale del club brianzolo, avversario dell’Inter nella prima giornata di Serie A

UFFICIALE – Roberto Gagliardini è un nuovo calciatore del Monza. Il comunicato del club brianzolo: ″Roberto Gagliardini è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Bergamo il 7 aprile 1994, cresce nel Settore Giovanile dell’Atalanta, con cui esordisce in prima squadra il 4 dicembre 2013, in Coppa Italia contro il Sassuolo. Nel gennaio 2014 viene ceduto in prestito al Cesena, dove debutta segnando in Serie B contro il Varese, e contribuisce alla Promozione in Serie A dei romagnoli. Dopo le esperienze in Serie B con le maglie di Spezia e Vicenza, nel gennaio 2016 torna all’Atalanta, dove a fine stagione fa il suo esordio in Serie A contro il Genoa. Dalla stagione successiva guadagna sempre più spazio, collezionando 13 presenze in Serie A con un ottimo rendimento, e a gennaio 2017 viene acquistato dall’Inter. A Milano rimane per sette stagioni e mezza, giocando 190 partite, di cui 19 in Champions League. Durante la sua esperienza interista, chiusa da vicecampione d’Europa, esordisce anche in Nazionale, vestendo per sette volte la maglia azzurra. Quantità, qualità ed esperienza: benvenuto Roberto!”

Fonte: acmonza.com