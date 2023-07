Trubin, lo Shakhtar Donetsk invoca il rialzo dell’Inter? Un segnale – SM

La proposta dell’Inter per Trubin è ferma ai 10 milioni di euro. Allo Shakhtar Donetsk non basta e lancia un segnale ai nerazzurri.

SEGNALE – Il profilo ideale per l’Inter per occupare il posto vacante del secondo portiere corrisponde a Anatolij Trubin. La situazione, però, non è semplice perché fra la proposta della dirigenza nerazzurra e la richiesta dello Shakhtar Donetsk c’è un ampio divario. Dei 40 milioni di euro a cui punta la società ucraina l’Inter si è spinta ad offrirne al massimo 10 più bonus. La trattativa, dunque, si è bloccata e in Viale della Liberazione si pensa a nuove alternative, come Emil Audero o, addirittura, la conferma di Filip Stankovic. Secondo Daniele Miceli, intervenuto su SportMediaset, l’intenzione dello Shakhtar Donetsk è quello di spingere l’Inter ad alzare l’offerta. Per farlo il club ha voluto lanciare un segnale: regalare a Trubin il numero uno sulla casacca arancio. Il gesto dovrebbe “spaventare” i nerazzurri per un eventuale ritiro dal mercato del giovane portiere.

Fonte: SportMediaset – Daniele Miceli