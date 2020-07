Tonali, Inter in vantaggio ma il Milan prova a sfruttare lo spazio! Il punto

Tonali è l’oggetto del desiderio dell’Inter ma anche del Milan. Secondo Marco De Micheli – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – il centrocampista del Brescia è l’identikit perfetto per Rangnick, che dalla prossima stagione con ogni probabilità sarà l’allenatore rossonero. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

IDENTIKIT – Sandro Tonali sarà l’oggetto del desiderio del prossimo derby di mercato. L’Inter è in vantaggio, ma il Milan cerca di inserirsi: «Tonali è l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan, ma non solo perché l’Inter da tempo lavora al centrocampista del Brescia. La società nerazzurra ha fatto passi importanti raggiungendo un accordo di massima con il giocatore, ma non con il Brescia. Quindi il Milan sta cercando di capire come può inserirsi in questo spazio. I rossoneri già un mese fa avevano sondato il terreno, ora con l’arrivo di Ralf Rangnick gli obiettivi sul mercato saranno tutti giocatori giovani e di qualità. Per questo Tonali sarebbe un centrocampista perfetto per il nuovo tecnico».