Venerato: “Tonali ha scelto l’Inter, Cellino lo sa. Gagliardini via”

Tonali sarà un nuovo centrocampista dell’Inter, di questo ne è sicuro Ciro Venerato. Il giornalista, intervenuto in collegamento con “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha parlato della situazione relativa al mercato nerazzurro dando in partenza Gagliardini e Vecino.

CERTEZZA – Per Ciro Venerato non ci sono più dubbi sulla destinazione di Sandro Tonali: «Il giocatore ha scelto l’Inter, non è manco più un’ipotesi. Tonali ha scelto l’Inter, Massimo Cellino lo sa e dovrà sedersi, quando sarà il momento, con Giuseppe Marotta per cercare una sintesi tra i cinquanta milioni che spara, troppi oggettivamente, e i trenta più cinque di bonus che offre Marotta. Magari puoi metterci qualche giovane che può crescere a Brescia, penso a Sebastiano Esposito che può avere bisogno di un anno per maturare. Ormai il Milan è fuori, Tonali sarà un nuovo centrocampista dell’Inter».

RIVOLUZIONE – Venerato prosegue: «Emerson Palmieri ha scelto l’Inter, è ovvio che c’è una variabile ma sempre meglio di Junior Firpo nell’operazione Lautaro Martinez. Anche se lui andasse al Barcellona, facendo trattativa perché non va più via per clausola, ci potrebbe essere un altro giocatore. I contatti con Emerson Palmieri sono quotidiani e molto avviati. Credo che arriveranno due centrocampisti: Tonali rimpiazza in rosa Borja Valero numericamente, poi andranno via sia Matias Vecino sia Roberto Gagliardini. Devi risolvere il caso Radja Nainggolan che rientra, poi i nomi li conoscete: Arturo Vidal, Franck Kessié e Allan abbinano quantità e qualità. Aspettatevi un mediano tosto: vanno bene Stefano Sensi e Nicolò Barella, ma se vuoi tornare a vincere subito c’è bisogno di esperienza».