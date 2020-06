Tonali, Inter avanti su Juventus ma c’Ã¨ differenza non da poco con Brescia

Tonali, Inter avanti su Juventus ma c’è differenza non da poco con Brescia

Condividi questo articolo

L’Inter avrebbe ormai sorpassato la Juventus nella corsa a Sandro Tonali, per il quale però ci sarebbe ancora distanza con il Brescia

STRATEGIA – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, l’Inter avrebbe superato la Juventus per la sfida di calciomercato per Sandro Tonali. Il club nerazzurro avrebbe in tasca anche il sì del centrocampista , ma non quello del presidente del Brescia, Massimo Cellino. Infatti sarebbero lontani la domanda (50 milioni) rispetto all’offerta (al massimo tra i 30 e i 50 milioni con i bonus, viste le possibili cessioni di Ivan Perisic e Joao Mario per formare un eventuale tesoretto). Allora l’idea della società meneghina potrebbe essere quella di mettere sul tavolo del patron delle Rondinelle una formula “alla Barella“, già utilizzata per ottenere il via libera dal Cagliari lo scorso anno. Si tratterebbe di un prestito con obbligo di riscatto.