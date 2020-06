Sensi salta Parma-Inter per curarsi. Operazione riscatto in bilico? Le ultime

Stefano Sensi vola in Germania per curarsi (vedi articolo). Salta dunque Parma-Inter e tornerà a disposizione di Antonio Conte solo ad agosto, quando il calciatore con il resto della squadra disputerà l’Europa League.

QUESTIONE RISCATTO – Stefano Sensi, che da giorni convive con un problema al bicipite femorale destro, è partito in Germania per un consulto medico, saltando così l’ennesima partita della stagione, nello specifico Parma-Inter di oggi. Protagonista con l’Inter soprattutto a inizio stagione, in maglia nerazzurra il centrocampista ha realizzato 3 gol e 4 assist in 12 partite giocate, poi si è un po’ perso a causa dei molteplici problemi fisici (già cinque infortuni stagionali). Il centrocampista è ancora di proprietà del Sassuolo ed è in prestito all’Inter con l’opzione del riscatto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, la società di Viale della Liberazione in realtà ha già deciso da tempo di esercitare l’opzione di riscatto per Sensi nei confronti del Sassuolo. Resta da capire solo se chiederà uno sconto rispetto i 20 milioni pattuiti o una rateizzazione della cifra complessiva.