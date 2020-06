FOTO – Jiangsu Suning come l’Inter: ecco la nuova maglia 2020-21

Anche lo Jiangsu Suning è pronto in vista della prossima stagione, e nella giornata di oggi ha presentato quelle che saranno le nuove maglie per la stagione 2020-2021. La maglia, ancora una volta con i colori nero e azzurro, ricordano la maglia dell’Inter scelta per la prossima stagione (vedi articolo). Di seguito l’immagine della nuova maglia pubblicata nei social.

ISPIRAZIONE INTER – Lo Jiangsu Suning, come l’Inter, in vista della prossima stagione fa una scelta epocale per quanto riguarda la maglia. Proprio come la maglia 2020-21 dell’Inter, il club cinese – che condivide la stessa proprietà – ha scelto la strisce zig-zag, con la conferma dei colori nero e azzurro che però proprio come il logo del club sfumano sul giallo. Di seguito la nuova maglia dello Jiangsu Suning.