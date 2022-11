Thuram subito? Blitz Inter! Il Borussia Monchengladbach fa il prezzo − SM

Occhio alla pista Marcus Thuram, l’Inter fa sul serio. I nerazzurri proveranno a portarlo a Milano già da gennaio. Il Borussia Monchengladbach fissa il prezzo di vendita

BLITZ − Thuram nel mirino dell’Inter che addirittura vorrebbe anticipare i tempi per portarlo sin da subito a Milano. Come riferisce Claudio Raimondi da Sport Mediaset, le condizioni fisiche di Romelu Lukaku destano preoccupazione in casa nerazzurra. Ecco perché il talento del Borussia Monchengladbach, convocato al Mondiale dalla Francia, può essere un’opportunità. Già due estati fa era stato accostato all’Inter. Thuram andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e dunque il costo del cartellino ad oggi si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro.