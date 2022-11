Gagliardini, c’è l’offerta della Cremonese! L’Inter ha pronto il sostituto − SM

Oltre al fronte ingressi (vedi articolo), l’Inter pensa anche alle uscite. Quella di Roberto Gagliardini potrebbe concretizzarsi a gennaio. C’è già il sostituto

IN USCITA − Inter, prima si vende e poi compra. Questo è ormai il motivetto che si ascolta in casa nerazzurra da un paio di anni. Il primo nome sulla lista cessioni è proprio Gagliardini. Il centrocampista sta trovando pochissimo spazio in questa stagione e vorrebbe giocare di più. Sulle sue tracce, come riporta Claudio Raimondi di Sport Mediaset, c’è la Cremonese. Nelle casse interiste potrebbe entrare circa cinque milioni di euro. Pronto in tal caso già il sostituto: si tratta di Jesus Vasquez, centrocampista classe 2003 del Valencia. La modalità preferita dall’Inter è quella del prestito con diritto di riscatto.