Thuram, Inter deve fare i conti anche con il Tottenham! Sale il prezzo? – Bild

Thuram è uno dei nomi accostati all’Inter come rinforzo di mercato durante il mercato invernale. In realtà non è una novità perché il club nerazzurro aveva pensato al francese giusto qualche mese fa. Secondo la Bild, il Mondiale potrebbe rendere molto felice il Borussia Mönchengladbach

QUANTA RICHIESTA – Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore Campione del Mondo francese Lilian, viene accostato con insistenza all’Inter. L’attaccante classe ’97, convocato da Didier Deschamps per il Mondiale in Qatar, è molto richiesto e dunque l’Inter dovrà fare i conti con diversi top club: non solo Juventus e Marsiglia (vedi articolo), ma anche il Tottenham di Antonio Conte secondo le ultime indiscrezioni della Bild.

OPPORTUNITÀ – Il noto quotidiano tedesco, inoltre, sottolinea come in estate Thuram valesse 30 milioni di euro. Grazie alla vetrina Mondiale e all’elevata richiesta, il suo prezzo potrebbe addirittura salire con il Borussia Mönchengladbach che a gennaio avrebbe non solo l’opportunità di incassare una cifra importante ma anche evitare una sua cessione a parametro zero dato che ha un contratto in scadenza a giugno 2023.

Fonte: bild.de