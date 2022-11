De Grandis: «Un errore di de Vrij viene evidenziato. Sbaglia Skriniar e nessuno parla!»

Stefano De Grandis evidenzia gli errori dell’Inter in questa stagione, uno su tutti la difesa. Il giornalista, però, dagli studi di Sky Sport ha sottolineato una “differenza di trattamento” tra Milan Skriniar e Stefan de Vrij.

ERRORI DIFENSIVI – Gli errori di Skriniar sono identici a quelli di de Vrij, questo il parere di Stefano De Grandis in diretta su Sky: «L’Inter ha un problema in trasferta e contro le grandi squadre, in casa ha incontrato il Milan e la Roma. Con le grandi squadre i nerazzurri hanno sempre preso gol senza averle mai messe sotto. È evidente che c’è un grande problema in difesa. Però mi sono accorto che Stefan De Vrij è nell’occhio del ciclone e ogni errore che commette viene messo in evidenza, ma contro l’Atalanta ho visto almeno tre errori di Milan Skriniar su calcio d’angolo e nessuno ha detto niente».