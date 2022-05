Stroppa: «Campagna acquisti Monza? Ora no, ci godiamo promozione»

L’Inter lavora sul mercato, in entrata e in uscita, e la promozione del Monza potrebbe essere un’occasione per piazzare qualche esubero. Un nome potrebbe essere quello di Stefano Sensi ma Stroppa, tecnico dei brianzoli, temporeggia.

CALMA – L’Inter programma il futuro e studia il mercato, in entrata e in uscita. Per quanto riguarda qualche esubero, un nome potrebbe essere quello di Stefano Sensi andato in prestito alla Sampdoria a gennaio è tornato alla base. Stroppa, tecnico del Monza, squadra interessata a Sensi, frena gli entusiasmi. Ecco le sue parole a RaiRadiouno riportate da SportMediaset. «Berlusconi punta allo scudetto? Se mi prende i giocatori ci proveremo sicuramente. La campagna acquisti? Ora ci godiamo ancora la vittoria».