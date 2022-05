Lautaro Martinez, Inter chiara sul futuro. Via solo in un caso – Sky

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare del mercato nerazzurro. Anche in uscita, dove ha spiegato l’attuale situazione di Lautaro Martinez all’Inter.

NON SACRIFICABILE – Lautaro Martinez non è tra i sacrificabili dalla società nerazzurra. A confermarlo ci ha pensato Luca Marchetti di Sky Sport, che ha fatto il punto sulla sua situazione sul mercato: «L’Inter non ha intenzione di vendere Lautaro Martinez. Se il giocatore non ha intenzione di accettare altre offerte, allora resterà. Dipenderà tanto anche dal giocatore. La società non vuole sacrificare il giocatore, ma è anche vero che oltre a un certo punto non può spingersi».