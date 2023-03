Smalling non risponde alla Roma, Inter vigile sulla situazione – Sky

La situazione contrattuale di Chris Smalling preoccupa Tiago Pinto e la dirigenza giallorossa. Il difensore della Roma non risponde ancora alla proposta di rinnovo, l’Inter rimane vigile secondo Sky Sport.

SCADENZE – Così come all’Inter ci sono situazioni da risolvere con i calciatori, anche negli altri club ci sono questioni. Una delle più cocenti è quella di Chris Smalling, il difensore della Roma in scadenza di contratto a giugno di questa stagione. Tiago Pinto e la dirigenza hanno offerto al giocatore uno stipendio al ribasso, a cui ha seguito poi un’ulteriore proposta più vicina allo stipendio attuale. L’inglese non risponde ancora all’offerta, vorrebbe un biennale come esposto da Sky Sport. L’Inter rimane vigile: Milan Skriniar è già sicuro della partenza e serve un uomo in più per il reparto.