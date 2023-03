Darmian, il ritorno con l’Italia un premio. Lavoro esemplare

Matteo Darmian è stato convocato nuovamente con l’Italia, l’ultima volta era da cancellare e Roberto Mancini potrebbe dargli questa possibilità. Il momento della carriera dell’esterno è magico ed è più che meritato.

MERITI – L’uomo dalle mille capacità, dai mille ruoli e quello più utile per Simone Inzaghi. Se Milan Skriniar sta male gioca Darmian, se Denzel Dumfries è fuori forma gioca Darmian, se a sinistra mancano alternative c’è ancora lui. L’esterno nerazzurro sta vivendo un momento magico della sua carriera, confermato anche da Roberto Mancini e la chiamata in Nazionale. L’ex Parma e Manchester United ha ritrovato l’Italia dopo cinque anni: l’ultima volta fu quella maledetta nello spareggio valido per la qualificazione ai Mondiali contro la Svezia. Con l’Inghilterra Matteo Darmian non è entrato, ma questa sera con Malta il commissario tecnico potrebbe dargli la possibilità di rivivere le emozioni dell’azzurro (vedi articolo). Il giocatore si è meritato tutto questo, ma non è concluso il lavoro. Gli ultimi due mesi e mezzo di stagione devono vederlo ancora protagonista, l’Inter ne ha assoluto bisogno.