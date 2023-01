Skriniar al PSG subito? L’Inter direbbe sì! Ma esiste un doppio freno − CdS

La telenovela Skriniar-PSG fatica a terminare. Sullo slovacco si susseguono giorno dopo giorno varie versioni, l’ultima quella di Galtier. Ma l’Inter lo venderebbe subito a gennaio

LA SITUAZIONE − Se fosse per l’Inter, Milan Skriniar sarebbe già a Parigi. In cambio però di una ventina di milioni di euro. Cifra a cui il PSG non è disposto ad arrivare. La telenovela legata allo slovacco non è ancora terminata. Nonostante il rifiuto del giocatore, la parola fine tarda ad arrivare. Ciò dovuto anche alle varie versioni di Christophe Galtier, che dopo un paio di conferenze stampa in cui dava per fatto l’arrivo di Skriniar (quasi anche a gennaio), ieri ha cambiato nuovamente versione (vedi articolo). In via della Liberazione però il diktat è solo uno: a 20 milioni di euro Skriniar va. Tuttavia, esiste un doppio freno: da un lato quello parigino, che oltre i dieci non si spinge; dall’altro quello del giocatore e del suo agente Roberto Sistici. Skriniar, infatti, sa che se dovesse accettare adesso di lasciare l’Inter non potrebbe ottenere i 20 milioni di premio alla firma promessi dal PSG in caso di arrivo a parametro zero.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno