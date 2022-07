Skriniar-PSG, l’Inter ha un vantaggio per non calare sul prezzo – Sky

Il Paris Saint-Germain resta interessato a Milan Skriniar, senza tuttavia alzare la propria offerta all’Inter. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, l’Inter può permettersi di tenere alte le richieste per un motivo ben preciso.

CARTA DA GIOCARE – L’Inter non cede rispetto alle richieste per Milan Skriniar. Forte anche, secondo Luca Marchetti di Sky Sport, di una carta da potersi giocare: «Al PSG Skriniar serve oggi. Lo vuole adesso, ecco perché deve essere disposto a fare un sacrificio in più. Nonostante ciò, i parigini devono anche stare attenti ai problemi legati al Fairplay Finanziario. Questo spinge l’Inter a tenere alto il prezzo e a resistere. I nerazzurri inoltre hanno comunicato di non aver paura che il giocatore possa iniziare la stagione a scadenza, perché sono convinti che a stagione in corso firmerà il rinnovo contrattuale».