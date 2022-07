Lugano-Inter, parla il nuovo acquisto Mahou: «Buon test. Due grandi nomi su tutti»

In vista dell’amichevole Lugano-Inter di domani, il club svizzero ha presentato il nuovo acquisto Hicham Mahou. Il giocatore ha parlato anche della sfida di domani, citando due nerazzurri in particolare.

AMICHEVOLE DI LUSSO – Lugano-Inter è ormai una classica per il precampionato di entrambe le squadre. Il club svizzero ha presentato oggi il nuovo acquisto Hicham Mahou, che ha parlato così della sfida di domani: «È vero che si tratta di un’amichevole ma fa sempre piacere giocare partite simili. Abbiamo voglia di affrontare alcuni dei migliori elementi in assoluto e uno dei club più prestigiosi al mondo. Quello di domani sarà un buon test per noi e ci permetterà di giudicare il livello a cui siamo arrivati, a pochi giorni dall’inizio del campionato. Nell’Inter ci sono grandi nomi, penso solo a Lukaku che tutti conoscono, un vero goleador. O a Lautaro Martinez che amo molto per la sua grande tecnica e le doti di finalizzatore».

Fonte – Fclugano.com