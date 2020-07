Skriniar porta Ndombelé e 2 classe 2000 all’Inter. Da Londra un altro colpo -SM

Skriniar rischia seriamente di essere il titolare sacrificato dall’Inter per regalarle forze fresche. Come ripreso da “Sport Mediaset”, lo scambio per arrivare a Ndombelé permetterà la conclusione di altre due operazioni in prospettiva. Atteso un altro pupillo di Conte dalla Capitale inglese

MERCATO LONDINESE – Rinforzi dalla “sua” Londra per Antonio Conte, che oggi compie 51 anni (vedi foto con la torta). Come regalo per la fascia sinistra Emerson Palmieri è in arrivo dal Chelsea. Intanto Inter e Tottenham studiano l’operazione che porterà Tanguy Ndombelé a Milano e Milan Skriniar a Londra. Scambio alla pari con valutazione comune di 60 milioni di euro, che permetterebbe al Tottenham di non fare minusvalenza con il francese e all’Inter di fare plusvalenza con lo slovacco. In questo modo l’Inter rimpiazzerebbe Skriniar con Marash Kumbulla dell’Hellas Verona, in arrivo con Sandro Tonali, quest’ultimo già atteso lunedì da Brescia a Milano. Doppia operazione complessivamente sopra i 60 milioni ma con formule ancora da definire nei dettagli (prestito e riscatto, ndr).