Skriniar, a ora nessuna offerta PSG ma l’Inter la attende: la situazione – SI

Per Skriniar il PSG farà un’offerta all’Inter, con la società nerazzurra che attende di capire l’entità della proposta. Lo annuncia Sportitalia Mercato, ribadendo però come il difensore voglia rimanere.

A RISCHIO? – C’è il PSG, che ha da poco ufficializzato Luis Campos come direttore sportivo al posto di Leonardo, su Milan Skriniar. Al momento, fa sapere Gianluigi Longari su Sportitalia Mercato, non è arrivata un’offerta ufficiale da parte dei campioni della Ligue 1. L’Inter però la attende, per poterla valutare e capire quanto sia concreto l’interesse. La volontà di Skriniar è di rimanere all’Inter, col passare dei giorni si vedrà se il PSG potrà convincere club e giocatore.