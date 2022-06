Cambiaso, niente incontro fra l’agente e la Juventus. Vantaggio Inter? – SI

L’agente di Cambiaso, Bia, mercoledì era in sede all’Inter e nell’occasione ha parlato col nostro inviato (vedi articolo). Nel venerdì appena concluso avrebbe dovuto vedere la Juventus, ma Pedullà segnala come questo incontro non è avvenuto.

VANTAGGIO – Andrea Cambiaso lascerà il Genoa in questa sessione di mercato, sia perché i rossoblù sono retrocessi in Serie B sia perché ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Sul laterale classe 2000 ci sarebbe anche la Juventus, che secondo Alfredo Pedullà aveva programmato un incontro col suo agente Giovanni Bia. Il giornalista di Sportitalia, però, fa sapere come il vertice non si è tenuto. Questo fa sì che l’Inter resti la favorita per prendere Cambiaso.