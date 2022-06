Dalic (CT Croazia): «Brozovic gioca sempre? Non un problema! Significa molto»

Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato a Nova TV dopo la partita che la sua nazionale ha vinto in Danimarca per la UEFA Nations League (vedi articolo). Nell’analisi dello 0-1 di Copenaghen si è soffermato sulla prestazione di Brozovic.

IL PREFERITO – Zlatko Dalic aveva ipotizzato una partenza in panchina per Marcelo Brozovic, visti i tanti impegni ravvicinati. In Danimarca-Croazia, però, il centrocampista dell’Inter ha giocato di nuovo novanta minuti: «Può farlo. Non è un problema quando gioca e quando ha l’energia lui dice di farcela. Non ha bisogno di essere sostituito. Percorre dai dodici ai tredici chilometri ogni partita e questo non è un problema per lui. Significa molto per noi avere un giocatore del genere».

Fonte: Vecernji List