Sensi ha fatto capire una cosa all’Inter. Opzione attaccante, la certezza

Il futuro di Stefano Sensi, centrocampista italiano dell’Inter nel mirino della Sampdoria, dovrebbe essere deciso tra qualche ora.

SENSI – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Sensi ha fatto capire all’Inter più di una volta di voler partire. Nella giornata di oggi la situazione si dovrebbe sbloccare. Quindi la Sampdoria dovrà attendere ancora alcune ore.

ATTACCANTE – Per quanto riguarda l’opzione attaccante, Felipe Caicedo sarà valutato. Simone Inzaghi lo conosce molto bene. Tuttavia qualunque sia la soluzione scelta per il reparto offensivo sarà in prestito sino a fine anno.

Fonte: Sport.Sky.it