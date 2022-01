Gosens, tra poco trattativa con Atalanta. Ecco perché ora Inter spinge

L’Inter vuole Robin Gosens, terzino sinistro tedesco dell’Atalanta, in questa finestra di mercato: a breve trattativa con il club orobico.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano sul terzino sinistro tedesco dell’Atalanta, obiettivo di mercato dell’Inter. Secondo il giornalista esperto di calciomercato il club nerazzurro “insisterà per il terzino sinistro tedesco Robin Gosens come obiettivo principale di questa finestra. Tra poco la trattativa con l’Atalanta – L’Inter vuole Gosens come priorità. Stanno affrontando la concorrenza del Newcastle, ecco perché l’Inter ora spinge“.

AFFARE COMPLICATO – Questo quanto ha indicato Romano con una freccia, vale a dire un suo tweet precedente in cui è scritto quanto segue. “L’Inter è interessata al terzino tedesco Robin Gosens. Affare complicato poiché l’Atalanta non intende vendere Gosens a gennaio – La proposta di apertura del Newcastle è stata rifiutata giorni fa. Il Newcastle ha ancora Gosens in lista, ci proverà l’Inter. Adesso dipende dall’Atalanta“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano