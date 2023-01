Schuurs, addio possibile dal Torino ma non a gennaio! Motivo non economico

Perr Schuurs in questi primi mesi al Torino ha già messo in mostra tutte le sue grandi qualità da difensore, attirando l’interesse di mezza Europa, Inter compresa. Non è dato sapere adesso se il difensore lascerà il club granata per trasferirsi a Milano, ma una cosa è certa: non lo farà a partire da gennaio.

NON A GENNAIO – Perr Schuurs è un difensore arrivato questa estate al Torino per sostituire proprio Gleison Bremer, oggetto di mercato la scorsa estate conteso tra Inter e Juventus. L’olandese in questi primi sei mesi in maglia granata ha già attirato l’interesse soprattutto dei nerazzurri, che dovranno inevitabilmente sostituire Milan Skriniar. Da capire solo se il difensore slovacco andrà via a giugno o direttamente a gennaio. Ad ogni modo, il difensore del Torino non potrà sostituire da subito Skriniar. Schuurs a inizio stagione è sceso in campo indossando la maglia dell’Ajax durante la sfida di Supercoppa olandese contro il PSV Eindhoven. Dopodiché ha giocato anche contro Fortuna Sittard e Groningen il 14 agosto in campionato, motivo per cui in questa stagione non potrebbe indossare una terza maglia.