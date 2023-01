Skriniar può andare via in un solo caso. Sostituto da trovare per Inter – Sky

Il caso Milan Skriniar è centrale e lo sarà anche nelle prossime ore per l’Inter. Luca Marchetti ha dato aggiornamenti dagli studi di Sky Sport sulla situazione del calciatore ed il futuro della squadra nerazzurra.

UN CASO – Milan Skriniar andrà via, da decidere se adesso o a fine anno. Il PSG sarà la sua squadra, Luca Marchetti ha dato aggiornamenti dagli studi di Sky Sport sulla situazione: «Un’offerta dal PSG è arrivata, ma troppo bassa. C’è la possibilità che Skriniar vada via, se arriva una proposta vicino ai 20 milioni altrimenti non conviene all’Inter. C’è da fare questo tipo di considerazione, serve un sostituto per il campionato, per passare il turno in Champions League e per la Coppa Italia. La cifra che arriverà non sarà tutto un guadagno, ci dev’essere un investimento per un sostituto. Se Skriniar va via devi prendere un titolare, anche se non è detto che ti dà le stesse garanzie».