Sarri: «Champions League? Ci sono squadre più attrezzate! No calcoli»

Maurizio Sarri ha visto pareggiare la sua Lazio oggi all’Olimpico contro la Fiorentina 1-1. Nel post gara ha risposto alla domanda sulla zona Champions League. Biancocelesti in lotta con Inter, Milan, Roma e Atalanta

SMORZA L’ENTUSIASMO − Sarri si è espresso ai microfoni di Dazn nel post di Lazio-Fiorentina: «Oggi abbiamo perso troppi palloni dopo averli recuperati e a livello fisico siamo stati meno brillanti, ma sono contento di come abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Obiettivi? Io non cambio idea, ci sono squadre più attrezzate di noi per arrivare in Champions League. Non faccio calcoli per il quarto posto». Lazio terza a meno due dall’Inter.