Scamacca, l’Inter si allontana: spunta una big dall’estero – Sky

Per tutto l’inizio del 2022 si è detto che Scamacca sarebbe quasi certamente diventato un nuovo giocatore dell’Inter. Ora invece la situazione è molto diversa: Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, mette un’altra squadra favorita per il classe ’99 del Sassuolo.

VIA DI NUOVO? – Gianluca Scamacca ha già avuto due esperienze fuori dall’Italia, in Olanda con PSV Eindhoven e Zwolle. Potrebbe averne una terza, stavolta molto più di spessore. Gianluca Di Marzio fa sapere che oggi c’è stato un incontro con degli emissari del PSG, che valutano anche il profilo del centravanti del Sassuolo. Per il giornalista di Sky Sport al momento è più facile che vada all’estero. Facendo sfumare così tutte le voci precedenti su Scamacca all’Inter.