Asllani, l’Inter accelera per un motivo. E riceve un tesoretto – SI

Per Asllani l’Inter vuole chiudere a breve (vedi articolo). Pedullà, dopo l’anticipazione, durante Sportitalia Mercato spiega perché i nerazzurri stiano accelerando con l’Empoli. Ecco le novità.



CAMBIO DI ROTTA – Alfredo Pedullà aggiunge notizie su Kristjan Asllani: «Cinque giorni fa Fabrizio Corsi aveva detto di volerlo trattenere un altro anno, perché voleva che Asllani giocasse. Oggi, durante un premio, ha aggiunto che sarà quasi impossibile trattenerlo. Perché l’Inter vuole anticipare e chiudere, credo che in settimana ci sarà l’incontro. L’operazione parte da dieci milioni più bonus, tendenzialmente l’Empoli non vorrebbe contropartite tecniche. Potrebbe essere Ionut Andrei Radu, Sebastiano Esposito o qualche giovane della Primavera, ma l’Empoli ha detto che vorrebbe cash. Perché l’Inter si è mossa? Perché ha memorizzato che il Milan vorrebbe fare quest’operazione più avanti e che un club straniero come il Newcastle United aveva organizzato un incontro per questa settimana. L’Inter ha giocato d’anticipo, avrà un tesoretto dal Monza con Michele Di Gregorio già riscattato, Lorenzo Pirola che può essere riscattato e Stefano Sensi che piace a Giovanni Stroppa e Adriano Galliani. Ci sarebbe un tesoretto per Asllani».