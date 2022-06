Perinetti: «Asllani rivelazione ma giocatore di spessore. Qualità da Inter»

Giorgio Perinetti, su Sportitalia mercato, si è espresso in merito ad Asllani. Il giocatore molto seguito dall’Inter (vedi articolo) dovrebbe essere acquistato per fare il vice Brozovic

SPESSORE − Perinetti commenta il possibile arrivo di Asllani all’Inter: «Asllani è un giocatore che si pensa possa essere determinante per una squadra che lotta per vincere lo Scudetto. E’ una rivelazione ma anche un giocatore di spessore. E’ da Inter? La qualità ce l’ha, dovrà ovviamente abituarsi ad un contesto diverso ma ha tutte le qualità per poterlo fare».