Sanchez-Inter, Manchester United rigido: il prezzo. Occhio all’ingaggio

Sanchez ha trovato spazio nelle rotazioni dell’Inter dopo il lockdown. L’Inter vuole trattenere il cileno, ma si sta scontrando con il muro del Manchester United. I Red Devils, infatti, non abbassano le richieste per l’attaccante, come riporta il Sunday Express

TRATTATIVA DIFFICILE – Anche in Inghilterra tiene banco il futuro di Alexis Sanchez. L’attaccante è nel mirino dell’Inter che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma le richieste restano piuttosto alte. I nerazzurri, infatti, dovrebbero spendere 15 milioni di sterline (corrispondenti a più di 16 milioni di euro) per trattenerlo a Milano. Intanto nei prossimi giorni il calciatore dovrebbe tornare a Manchester dopo che non è stato trovato l’accordo per il prolungamento del prestito. La Beneamata inoltre dovrà trovare anche un accordo per l’ingaggio di Sanchez che ha un contratto molto oneroso con il Manchester United.