Barzaghi: “Conte, posizione chiara. Inter, 2 scenari: Allegri o ricompone”

Barzaghi ha parlato delle pesanti dichiarazioni di Antonio Conte nel postpartita di ieri. Il giornalista sottolinea la posizione del tecnico nerazzurro e quella dell’Inter. Occhio allo scenario Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni negli studi di SkySport24

SCENARI FUTURI – Matteo Barzaghi fa il punto della situazione: «Conte ha delle perplessità: non gli va bene come il club conduce fuori dal campo. La posizione della società è ugualmente chiara: l’ha voluto, l’ha difeso e contro di lui non ha detto neanche una parola nonostante le critiche. Ieri Marotta ha fatto un bilancio nel postpartita, l’allenatore ha voluto sottolineare i meriti suoi del gruppo. Ci sono diversi scenari: che Conte dovesse andare via e magari l’Inter potrebbe arrivare ad Allegri o ad altre opzioni. Il secondo scenario è che parlando con la società e Zhang, si arrivi a una sintesi. Un passo l’uno verso gli altri, ma dopo le dichiarazioni di ieri non pare semplicissimo».