Romano: Â«Gomez, l’Inter ci ha pensato seriamente! Un retroscenaÂ»

Romano: «Gomez, l’Inter ci ha pensato seriamente! Un retroscena»

Condividi questo articolo

Fabrizio Romano

Gomez è ufficialmente un giocatore del Siviglia ma c’è un retroscena legato all’Inter, che secondo Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, è stata una delle poche squadre in Serie A ad aver chiesto seriamente informazioni sul calciatore argentino.

RETROSCENA – Gomez al Siviglia ma in Italia l’Inter è stata tra le squadre che ha seriamente pensato al giocatore argentino, ne parla Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”: «Se il Milan si è limitato a una richiesta di informazioni che non è sboccata in una trattativa, l’Inter ha più volte pensato a questo acquisto soltanto a condizioni economiche realmente vantaggiose. Ovvero uno sconto di fine mercato per farsi un regalo, ma nessun acquisto da 10/15 milioni perché il mercato nerazzurro è totalmente cristallizzato e rimarrà tale. Il presidente Antonio Percassi ha spento le speranze dei club italiani e dell’Inter 10 giorni fa: Gomez non verrà ceduto in Serie A, pugno duro e la soluzione Siviglia perfetta per tutti».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com