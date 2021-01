Adani: Â«Eriksen, tutti parlano del gol. Parliamo del comportamentoÂ»

Adani: «Eriksen, tutti parlano del gol. Parliamo del comportamento»

Daniele Adani

Daniele Adani, ex difensore dell’Inter e ora opinionista, ha parlato di Christian Eriksen, decisivo ieri sera con il suo gol nel Derby contro il Milan in Coppa Italia

TWEET – Queste le parole di Daniele Adani, ex difensore dell’Inter e ora opinionista, a seguito del derby, vinto dalla squadra nerazzurra contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia, grazie al gol del centrocampista danese su calcio di punizione in pieno recupero. “Tutti ora a parlare del gol, cosa naturale per lui. Parliamo piuttosto del comportamento. #professionista #Eriksen“, è il suo messaggio su Twitter.