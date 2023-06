Retegui, pres. Tigre certo: «Andrà via! Si attende mercato europeo»

Mateo Retegui, oriundo della Nazionale di Roberto Mancini, è corteggiato in Italia da diversi club: anche l’Inter. Il presidente del Tigre ne annuncia l’addio

IN VENDITA − Retegui è ambito in Italia. L’Inter lo segue da tempo, così come la Lazio e la Fiorentina. Il presidente del Tigre, Ezequiel Melaraña, ne ha praticamente annunciato la futura cessione: «Sarà difficile poter avere ancora con noi Mateo dopo questa finestra di mercato. È un giocatore molto richiesto, anche se tutti vorremmo che rimanesse qua. Tuttavia di offerte non ne sono ancora arrivate, per ora solo tanti sondaggi. Credo che questo sia il momento giusto per venderlo. Aspettiamo l’apertura del mercato europeo, poi vedremo». Le sue parole a Direct Tv Sport Argentina.