Retegui, prima l’Inter ora il Genoa. La valutazione – Sky

In attacco la priorità rimane Romelu Lukaku, ma ci sono stati anche altri nomi negli scorsi mesi per l’Inter. Manuele Baiocchini torna su Sky Sport su Mateo Retegui.

CHANCE – Su Mateo Retegui ci sono state diverse squadre italiane in questa stagione. L’Inter aveva chiesto informazioni, ma non solo, poi anche il Milan e la Fiorentina. Ora il Genoa sembra intenzionato a regalare questo colpo alla tifoseria per celebrare il ritorno in Serie A. Al giocatore converrebbe volare verso Genova per mettersi in mostra con Roberto Mancini per la Nazionale Italiana. La valutazione che fa il Boca Juniors è alta: dai 15 ai 18 milioni di euro per l’attaccante di 24 anni.