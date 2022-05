Ranocchia, niente rinnovo ‘automatico’ con l’Inter: incontro a fine stagione

Ranocchia non rinnoverà automaticamente il suo contratto con l’Inter. La società nerazzurra ha deciso di non esercitare questa opzione prevista nel contratto e quindi il difensore andrà in scadenza, ma non è da escludere che possa comunque rimanere.

