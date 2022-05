Marani: «Milan unica squadra a non aver avuto crisi lunghe come l’Inter!»

Marani ospite negli studi di Sky Sport ha parlato delle partite oggi di Milan e Inter e della lotta scudetto esaltando in particolare le qualità dei rossoneri.

LOTTA AL VERTICE – Matteo Marani esalta particolarmente le qualità dei rossoneri in questa lotta scudetto: «Secondo me il Milan sta dimostrando come il lavoro ripaghi perché Maldini era un dirigente inappropriato e Massara era un semplice allievo di Walter Sabatini e si diceva che non era in grado. In questo momento stanno meritatamente in testa alla classifica, hanno avuto più assenze di tutti e non si sono lamentati. La Fiorentina è una squadra che ha dimostrato di essere una squadra complicata per chiunque. Se dovesse vincere questa può giocarsela con l’Inter nelle ultime tre, per me il Milan primo è una notizia! Vada come vada la sua stagione l’ha fatta tutta abbondantemente. Il Milan è l’unica squadra di vertice che non ha avuto una crisi lunga. L’Inter tra gennaio e febbraio ha frenato».