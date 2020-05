Rakitic-Tottenham, ma occhio all’Inter. Conte preferisce Vidal – MD

Rakitic potrebbe essere uno dei sacrificati dal Barcellona sul mercato per finanziare le operazioni in entrata. In attesa di capire i margini per Lautaro Martinez, i nerazzurri seguono il croato, per cui il Tottenham resta in pole position. Arturo Vidal, invece, resta il preferito di Antonio Conte

DUE CENTROCAMPISTI DA INTER – Ivan Rakitic e Arturo Vidal, due centrocampisti da tempo accostati dall’Inter. Il croato, però, è cercato da diversi club: il Tottenham è in pole position, mentre, come riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona va su Ndombele. Sull’ex Siviglia attenzione anche a Juventus e Atletico Madrid. Nonostante gli accostamenti, quindi, i nerazzurri sembrano indietro, anche perché Conte preme sempre per il pupillo Vidal.