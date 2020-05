Lautaro Martinez, niente Barcellona? Marotta consapevole di un fatto

La telenovela tra Lautaro Martinez e il Barcellona continua, allo stesso tempo però Beppe Marotta si prepara anche alla possibile permanenza dell’attaccante

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Lautaro Martinez lascerà l’Inter in direzione Barcellona in soli due casi. Si tratta o a seguito del pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro o a fronte di un’offerta di 80-90 milioni più una contropartita gradita. Altrimenti Beppe Marotta sarà pronto a proporre un rinnovo di contratto all’attaccante argentino. Si parla di una proposta che aumenterebbe i quasi 3 milioni di euro che il centravanti andrà a percepire la prossima stagione. Non sarebbe un’offerta in “stile blaugrana”, ma ad ogni modo si tratterebbe di un’offerta importante.