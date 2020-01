Politano-Spinazzola, scambio ancora possibile: cambia la formula

Condividi questo articolo

Secondo quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com”, lo scambio Politano-Spinazzola, messo in piedi da Inter e Roma, che sembrava tramontato (qui i dettagli), potrebbe riaprirsi. Le due squadre ragionano sulla formula giusta per concludere la trattativa.

FORMULA – La trattativa fra Roma e Inter per concludere lo scambio che coinvolge Matteo Politano e Leonardo Spinazzola pare essersi riaperta. Dopo un momento di stallo, in cui la trattativa sembrava essersi definitivamente arenata, i due club hanno ricominciato a discutere. La chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere il cambiamento della formula di trasferimento di Spinazzola: il calciatore arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Nelle prossime ore si capirà se questo sarà sufficiente a chiudere positivamente la trattativa.

Fonte: gianlucadimarzio.com