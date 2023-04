Pochettino, niente Inter ma sarà comunque d’aiuto! Il motivo − TS

Niente Inter per Manuel Pochettino. Il tecnico argentino la prossima stagione allenerà il Chelsea. Ma può comunque ‘aiutare’ la Beneamata sul mercato

DA SPOSO AD… AMICO − Pochettino non andrà all’Inter la prossima stagione per sostituire Simone Inzaghi. Arriva la certezza: l’ex Tottenham sarà il prossimo manager del Chelsea di Todd Boehly. L’Inter lo aveva cercato nelle scorse settimane con Javier Zanetti suo grande amico e il DS Piero Ausilio, da sempre un suo grande estimatore. Ma la potenza di fuoco del Chelsea ad oggi è tutt’altra roba. Ma l’argentino può comunque aiutare l’Inter sul mercato. Il Chelsea, infatti, vuole Onana, deve capire che fare di Lukaku e valuta se affondare su Dumfries. Non solo, i Blues hanno tantissimi giocatori in rosa che per forza di cose dovranno lasciare Londra a fine stagione. Chissà che qualcuno possa diventare utile per l’Inter.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino.